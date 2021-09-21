Юных российских гандболистов подозревают в ставках на свои матчи

Комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) отстранила восемь игроков юношеской сборной. Спортсменов подозревают в ставках на свои матчи.

Подозрения вызвали несколько матчей чемпионата Европы – 2021, который проходил в августе в Хорватии. По итогам турнира российская команда заняла 15-е место из 16.

«По результатам расследования, инициированного комиссией по этике, было установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок», – сообщается на сайте ФГР.

Под подозрение попали Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко.

«Федерация намерена и будет обращаться в правоохранительные органы по подозрению в совершении преступления по статье 184 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до семи лет», – заявили в пресс-службе ФГР.

Кроме того, комиссия по этике будет рекомендовать исполкому ФГР расторгнуть контракт с главным тренером юношеской сборной Виталием Ивановым.

Москва, Зоя Осколкова

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