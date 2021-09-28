Российские фигуристы вынуждены получать американские визы за рубежом

Некоторым российским спортсменам приходится получать визы США за пределами РФ. Об этом рассказал глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Работаем над этим вопросом, надеюсь, все получится. Но приходится получать визы в другой стране», – цитирует Горшкова РИА «Новости».

22-24 октября в американском Лас-Вегасе состоится первый этап Гран-при Skate America. Визы успели получить спортивные пары Алина Пепелева/Роман Плешков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а также одиночницы Александра Трусова и Ксения Синицына.

Кроме того, ожидается выступление Дарьи Усачевой, одиночников Артура Даниеляна и Даниила Самсонова, танцевальных пар Аннабель Морозова/Андрей Багин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, а также спортивной пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Ранее из-за того, что американское посольство в Москве приостановило выдачу всех типов виз, кроме дипломатических, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Токио Мария Ласицкене и серебряный призер Игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не смогли выступить на этапе Бриллиантовой лиги в США.

Москва, Зоя Осколкова

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