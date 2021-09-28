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Вторник, 28 сентября 2021, 18:22 мск

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Завершившего карьеру российского хоккеиста наказали за нарушение антидопинговых правил

Бывшего хоккеиста сборной России Андрея Маркова дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте РУСАДА

Основанием для наказания Маркова, завершившего игровую карьеру в прошлом году, стало то, что он не предоставил информацию о своем местонахождении (п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил). Срок дисквалификации начинается с 29 июня 2021 года.

Андрей Марков за свою карьеру провел в регулярных чемпионатах НХЛ 990 матчей. В 2018 году защитник стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса». Он также выступал за воскресенский «Химик», московское «Динамо», подольский «Витязь» и ярославский «Локомотив».

В составе сборной России Марков стал победителем чемпионата мира 2008 года, а также бронзовым призером чемпионатов 2005 и 2007 годов.

Москва, Зоя Осколкова

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