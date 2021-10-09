WADA лишило аккредитации Национальную антидопинговую лабораторию России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории. Соответствующее извещение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», московской лаборатории запрещено выполнять любую работу по анализу образцов крови и оформлять биологические паспорта спортсмена.

Инициатором отмены утвержденного статуса Национальной антидопинговой лаборатории в Москве стал Дисциплинарный комитет WADA.

Запрет можно обжаловать в Международном спортивном арбитраже в течение 21 дня с момента получения решения.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.10.21

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