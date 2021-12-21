Россию назвали лидером по числу нарушений антидопинговых правил в 2019 году

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о нарушении антидопинговых правил в 2019 году. Первое место по числу инцидентов с допингом заняла Россия.

Всего в 2019 году было выявлено 1914 нарушений антидопинговых правил, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства. В общей сложности нарушения допустили представители 117 стран в 89 видах спорта.

При этом проверка допинг-проб позволила зафиксировать 1573 случая пренебрежения правилами. 377 нарушений были установлены в ходе расследований, что на треть больше, чем годом ранее. Этот показатель, по мнению гендиректор WADA Оливье Ниггли, является «одним из наиболее важных аспектов».

«Многие из нарушений были определены на основе доказательств, собранных с помощью разведки и расследований. Очевидно, что работа WADA и других антидопинговых организаций в этой области дает хорошие результаты для чистого спорта»,– отметил он.

По данным агентства, спортсмены из России допустили 167 нарушений антидопинговых правил. Чаще всего россияне не соблюдали правила в легкой (35) и тяжелой атлетике (21), а также в пауэрлифтинге (14).

Москва, Зоя Осколкова

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