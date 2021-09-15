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Среда, 15 сентября 2021, 18:24 мск

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Глава WADA назвал условия отмены допинговых санкций против России

Новый глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должен быть независимым, но при этом подконтрольным Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Об этом заявил руководитель WADA Витольд Банька на переговорах с министром спорта РФ Олегом Матыциным, передает РБК.

«Назначение следующего генерального директора РУСАДА должно осуществляться в строгом порядке, чтобы эту важную должность занял достойный человек, который сможет самостоятельно функционировать в этой роли», – сказал Банька, подчеркнув, что российские власти не должны вмешиваться в работу РУСАДА.

Матыцин в ответ пообещал, что Россия продолжит политику обеспечения операционной и финансовой независимости РУСАДА, так как это является одним из условий для восстановления статуса соответствия.

Москва, Мария Соколова

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