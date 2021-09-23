В Санкт-Петербурге с наркотиками задержали информатора WADA

В Санкт-Петербурге с наркотиками задержали информатора всемирного антидопингового агентства. Как сообщает «Mash на Мойке», речь идет о легкоатлете Александре Хютте. Запрещенные вещества были спрятаны у спортсмена в кроссовке. Он рассказал, что купил наркотики по интернету.

Хютте в 2015 отстранили от участия в соревнованиях за использование допинга, а в 2017 дисквалифицировали на четыре года. Чтобы сократить срок дисквалификации легкоатлет стал информатором WADA и оказывал помощь в разоблачении допинговых схем в российском спорте.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

Санкт-Петербург. Другие новости 23.09.21

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