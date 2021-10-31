Российская фигуристка Камила Валиева установила два мировых рекорда в Канаде

Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на втором этапе серии Гран-при «Скейт Канада» в Ванкувере с двумя мировыми рекордами.

15-летняя спортсменка, чемпионка мира среди юниоров, набрала 180,89 балла за произвольную программу, обновив личный рекорд по произвольной программе (174,31 балла), сообщает Федерация фигурного катания России. А в сумме с короткой программой фигуристка получила 265,08 балла, побив собственный мировой рекорд (249,24 балла).

Второе и третье места заняли также представительницы России – Елизавета Туктамышева (233,88 балла) и Алена Косторная (214,54).

Российские спортсмены стали призерами и в других видах фигурного катания. Так, в мужском одиночном катании третье место завоевал Евгений Семененко, а в соревнованиях спортивных пар вторыми стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Ванкувер, Наталья Петрова

Ванкувер. Другие новости 30.10.21

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