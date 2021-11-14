Футбольная сборная России проиграла сама себе: на чемпионат мира едут хорваты

Сегодня футболисты сборной России проиграли команде Хорватии с минимальным счетом 1:0. Победный гол в ворота россиян забил Федор Кудряшов.

Российская команда в течение всего матча успешно отражала атаки хорватов, однако за десять минут до конца матча Кудряшов сумел поразить ворота собственной сборной, которые до этого момента успешно защищал Матвей Сафонов.

Таким образом команда Хорватии вышла на первое место в отборочной группе и обеспечила себе путевку на предстоящий в следующем году чемпионат мира. Российской сборной предстоит стыковой матч, в котором будет последний шанс сыграть на мировом первенстве.

Сплит, Светлана Антонова

Сплит. Другие новости 12.11.21

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