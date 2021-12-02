«Автомобилист» обыграл «Спартак» 3:1

В домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в четверг, 2 декабря, екатеринбургский «Автомобилист» переиграл московский «Спартак» со счетом 3:1в первом матче под руководством Николая Заварухина. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».

Счет на 21-й минуте открыл нападающий «Автомобилиста» Дмитрий Жукенов, ему ассистировали Сергей Шумаков и Стефан Да Коста. На 31-й минуте преимущество «хозяев» удвоил Георгий Белоусов.

На 37-й минуте «Спартак» отыграл одну шайбу, отметился форвард Дмитрий Кугрышев, результативная передача на счету Александра Хохлачева.

На последней минуте заключительный гол в матче в пустые ворота забил игрок «Автомобилиста» Райан Спунер.

«Автомобилист» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 35 игр екатеринбургская команда набрала 35 очков.

«Спартак» идет седьмым на Западе. После 36 матчей подопечные Бориса Миронова набрали 39 очков.

В следующем матче «Автомобилист» дома сыграет с владивостокским «Адмиралом» 4 декабря. «Спартак» в этот же день в Челябинске встретится с «Трактором».

«Автомобилист» провел первый матч под руководством Николая Заварухина, который был назначен на пост главного тренера команды 30 ноября. На этом посту он сменил канадца Билла Питерса, возглавлявшего команду с апреля 2020 года. До этого назначения Заварухин работал в «Автомобилисте» ассистентом главного тренера, также входил в штаб екатеринбургского клуба с 2017 по 2019 год. Позже Заварухин тренировал новосибирскую «Сибирь» с 2019 по 2021 год. Помимо этого, специалист работал в штабах нижнекамского «Нефтехимика2, новосибирских «Сибирских снайперов», нефтекамских «Тороса» и «Батыра», – сообщает ТАСС.

Екатеринбург, Иван Бабурин

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