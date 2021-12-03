Криштиану Роналду забил свой 800-й гол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 800-й гол в своей карьере, сообщила команда в официальном аккаунте в соцсети. Юбилейный мяч в ворота противника отправился на 52-й минуте матча между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом».

Во время матча Роналду дважды попал в ворота «Арсенала»: на 52-й и 70-й минутах, во втором случае удачно пробив пенальти. Его удары помогли клубу «Манчестер Юнайтед» победить со счетом 3:2.

За свою карьеру Роналду забил 675 в матчах за свои клубы «Реал», «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус». Еще 115 раз футболист отличился в составе сборной Португалии на соревнованиях мирового масштаба.

В 2021 году Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes, хотя в номинации на «Золотой мяч» он занял 6-е место. Примечательно, что Роналду уже получил пять наград как лучший футболист года. Согласно статистике ФИФА, Роналду занимает второе место среди нападающих за всю историю футбола. Первое место удерживает австрийско-чешский форвард Йозеф Бицана с 805 голами.

Манчестер, Наталья Рязанова

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