Российская сборная по теннису впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса

Российские теннисисты в двух поединках завоевали победу в Кубке Дэвиса впервые с 2006 года. Победные очки в финале принесли россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев, рассказали в Федерации тенниса России.

Финальные состязания проходили в Мадриде, где сборная России выступала под флагом ФТР. Андрей Рублев одержал победу в поединке с хорватом Борной Гойо. Даниил Медведев победил экс-третью ракетку мира Марина Чилича. Двух очков после побед россиян хватило, чтобы не проводить третий поединок.

Российские спортсмены трижды приезжали с Кубке Дэвиса с победой, и каждый раз командой руководил капитан Шамиль Тарпищев. Давний глава сборной стал пятым капитаном за историю тенниса, который три или более раза привел сборную к победе в Кубке Дэвиса. На нынешнем турнире Тарпищев установил собственные рекорды: более 100 матчей во главе мужской национальной команды и 150 с учетом поединков возглавляемой им женской сборной.

Предыдущие победы в самом престижном командном теннисном турнире сборная России добыла в 2002 и 2006 годах. В федерации отметили, что после «золотого поколения» начала 2000-х годов в российском теннисе наступила пауза. Тогда побед для России добивались Марат Сафин, Евгений Кафельников, Николай Давыденко. Но теперь поколения спортсменов сменились, и блистают новые звезды.

Напомним, в 2021 году российские теннисисты взяли золото и два серебра на Олимпиаде в Токио, а Даниил Медведев одержал победу на турнире USOpen.

Мадрид, Наталья Рязанова

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