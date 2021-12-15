Хоккейная сборная России сыграет в Евротуре в ретро-форме СССР

Российские хоккеисты выйдут на лед в первом матче домашнего этапа Еврохоккейтура в ретро-форме. Экипировку поменяли в честь 75-летия отечественного хоккея, пояснили в Федерации хоккея России.

«Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры. Комплект напомнит о наших великих хоккейных традициях», – говорится в сообщении ФХР.

Хоккеисты выйдут на лед в ретро-форме 15 декабря d матче со сборной Канады. Cтартовое вбрасывание в 18:30 мск.

В рамках турнира россияне 16 декабря сразятся со шведами, 18 декабря – с чехами, а 19 декабря встретятся на льду с финнами.

Москва, Наталья Рязанова

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