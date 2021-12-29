Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки и вспышек коронавируса в нескольких сборных Совет международной федерации хоккея на льду (IIHF) принял решение об отмене молодежного Чемпионата мира-2022 в Канаде, – сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Ранее о проведении экстренного совещания сообщал экс-глава IIHF Рене Фазель. Он же допускал полную отмену турнира.

Как сообщалось ранее, в ходе МЧМ-2022 были отменены три встречи. Сборная России не сыграла со Словакией в третьем матче на групповом этапе, получив техническое поражение со счетом 0:1. Известно, что положительный тест на COVID-19 сдал лидер команды, нападающий Матвей Мичков.

Также не состоялась игра Финляндии и Чехии, старт должен был состояться 29 декабря в 22:00 по мск. Заболевшего коронавирусом нашли в составе чешской сборной. Накануне техническое поражение было засчитано сборной США в матче со Швейцарией.

Молодежный Чемпионат мира по хоккею-2022 проходил в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир и должен был завершиться в ночь на 6 января. Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии, Швейцарии. В первом туре команда Сергея Зубова проиграла шведам (3:6), во втором – обыграла швейцарцев (4:2).

Оттава, Иван Бабурин

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