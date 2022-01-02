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Воскресенье, 2 января 2022, 15:33 мск

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В «Автомобилисте» вспышка коронавируса. Отменён ближайший матч

В хоккейном клубе «Автомобилист» вспышка коронавируса, сообщила пресс-служба команды. Перед завтрашним матчем с финским «Йокеритом» представители клуба сдали ПЦР-тесты, которые оказались положительными. Кто из членов команды заражён, не сообщается, однако матч 3 января отменён.

«В связи с переводом части игроков хоккейного клуба «Автомобилист» на карантин и отсутствием возможности обеспечения их замены, матч №540 «Йокерит» – «Автомобилист», запланированный на 3 января 2022 года, не состоится, – сообщает официальный сайт Лиги. – Оба клуба выразили согласие провести указанный матч в другую дату. Решение о возможности провести матч № 540 в другую дату будет принято дополнительно».

Ранее был отменён Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде из-за вспышек коронавируса среди игрков.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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