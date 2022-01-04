В «Автомобилисте» заражены уже 17 игроков. Еще два матча отменены

Континентальная хоккейная лига отменила ещё два матча с участием ХК «Автомобилист». Завтрашняя встреча с «Авнагардом» и рождественская игра с рижским «Динамо» не состоятся из-за вспышки коронавируса у «шофёров». По информации клуба, болеют 17 спортсменов. «У большинства из них болезнь протекает бессимптомно. 8 января «Автомобилисту» предстоит пройти тестирование, по результатам которого будет принято решение о проведении последующих матчей с участием команды», – отметили в пресс-службе клуба.

Пока неясно, будут ли проведены эти матчи позднее или нет. Ранее Лига отменила встречу «Автомобилист»–«Йокерит», оба клуба настроены сыграть матч позже.

Добавим, сейчас екатеринбургский клуб находится на 10 строчке турнирной таблицы Востока КХЛ и имеет призрачные шансы на выход в плей-офф.

Екатеринбург, Елена Сычева

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