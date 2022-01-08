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Суббота, 8 января 2022, 23:57 мск

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Матчи «Автомобилиста» снова отменяют из-за больных ковидом хоккеистов

Карантин в хоккейном клубе «Автомобилист» продолжается, передаёт «Новый День». Тесты, сделанные накануне, показали, что игроки все ещё больны коронавирусом. Матч «Автомобилиста» против «Локомотива» по этой причине отменен. Двое игроков основы болеют ковидом, а с ними ещё восемь спортсменов, которые тренировались вместе с ними, равно как и шестеро работников команды. «Лига приняла решение не проводить матч №564 «Автомобилист» – «Локомотив», запланированный на 9 января. Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно», – сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее уже были отменены три матча с участием «Автомобилиста». Судьба игры против «Северстали», запланированной на 13 января, решится во вторник, 11 числа, когда в екатеринбургском клубе снова проведут тестирование.

Екатеринбург, Елена Сычева

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