Глава ОКР: Россия имеет шансы попасть в тройку лидеров Олимпиады в Пекине

На зимней Олимпиаде в Пекине сборная России планирует войти в тройку лидеров по общекомандному медальному зачету, претендуя на 30 медалей. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, в прогнозы может внести коррективы Covid.

«Мы готовы бороться за 30 медалей. У нас очень хорошая команда подобралась в этом году… мы сможем побороться за место в ведущей тройке. Но к сожалению, не все от нас зависит, бывают форс-мажорные обстоятельства», – отметил он.

При этом глава ОКР уточнил, что в методику Комитета по прогнозу побед могут быть внесены коррективы. «В современных условиях эта методика имеет бОльшую погрешность из-за ковида, у нас возникают проблемы из-за нестабильного календаря. Самое главное, чтобы все смогли принять участие в соревнованиях. Приходит на ум барон Кубертен, который сказал: само участие в Играх уже является победой. Она как никогда в эти Олимпийские игры звучит по-новому. Хотелось бы, чтобы все спортсмены доехали до своих стартов», – сказал Поздняков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Москва, Мария Соколова

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