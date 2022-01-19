Российских спортсменов вновь поймали на допинге

Два российских тяжелоатлета обвиняются в применении допинга. Об этом сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
Во взятых на чемпионате Европы в 2012 году допинг-пробах российских тяжелоатлетов Аслана Бидеева и Андрея Козлова обнаружено наличие запрещенных веществ. При этом первоначально допинга в образцах обнаружено не было. Повторная проверка выявила стероиды.
Спортсмены уже проинформированы и на время отстранены.
Бидеев стал обладателем серебряной медали в двоеборье в категории до 94 кг в 2012 году. С 2014 года он занимался физподготовкой борцов вольного и классического стиля и бойцов ММА.
Козлов на чемпионате Европы 2012 года стал четвертым в итоговом зачете. Он также завоевал бронзу на чемпионатах мира и Европы в толчке.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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