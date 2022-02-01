ФБР выступило с предупреждением о кибератаках во время Зимней Олимпиады в Пекине

Уведомление с предупреждением о рисках крупных кибератак в ходе предстоящей Олимпиады в Пекине выпустило Федеральное бюро расследований (ФБР) США во вторник, 1 февраля, – сообщает РИА Новости.

В документе, распространенном американскими спецслужбами, говорится: «ФБР предупреждает организации, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года и Параолимпийских игр в марте 2022 года, о том, что киберпреступники могут задействовать широкий спектр киберактивностей для срыва этих мероприятий».

Также ФБР рекомендует участникам игр отказаться от использования личных смартфонов. Ведомство ожидает, что злоумышленники могут прибегнуть к использованию вредоносного ПО, фишингу и другим популярным хакерским методам.

«ФБР рекомендует спортсменам и другим участникам предстоящей олимпиады в Пекине пользоваться в период игр не личными смартфонами, а одноразовыми устройствами, чтобы не дать злоумышленникам украсть личные данные», – говорится в уведомлении американских силовиков.



Вашингтон, Иван Бабурин

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