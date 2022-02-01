Сборные России и Украины встретятся в полуфинале Евро-2022 по футзалу

В полуфинале Евро-2022 по футзалу, который проходит в Нидерландах, сборная Украины сыграет со сборной России.

В соревнованиях, которые проводятся под эгидой УЕФА и ФИФА обе этих сборных разводятся при жеребьевке ввиду напряженной политической ситуации между странами, но если турнирные судьба и сетка свели представляющие их команды, то встреча становится неизбежной, – сообщает Ассоциация футзала Украины

Сообщается, что выход сборной Украины на россиян стал возможен после того, как в четвертьфинале украинцы обыграли Казахстан со счетом 5:3, а в другом четвертьфинале, который прошел во вторник, 1 февраля, сборная России со счетом 3:1 победила Грузию.

Первым полуфиналистом голландского чемпионата Европы стали действующие обладатели титула португальцы, победившие сборную Финляндии (3:2). Они встретятся с победителем пары Испания-Словакия.

Матч за 3 место и финал чемпионата Европы состоятся 6 февраля.

Киев, Иван Бабурин

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