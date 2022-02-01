Канадские индейцы хотят стать хозяевами Олимпиады-2030

Представители четырех коренных народностей Канады и муниципалитеты Ванкувера и Уистлера во вторник, 1 февраля, подписали совместное соглашение о возможности проведения зимних Олимпийских игр 2030 года в провинции Британская Колумбия, – сообщает телеканал CBC.

CBC расскывает, что о своей готовности работать с олимпийским и паралимпийским комитетами, чтобы оценить возможность подачи заявки, сообщили представители народов Лил'ват, Масквим, Сквамиш и Цлейл-Ваутут совместно с мэрами Ванкувера и Уистлера.

В совместном заявлении также подчеркивается, что перед обсуждением с заинтересованными сторонами концепции будут проведены исследования и дана техническая оценка проекта.

Президент Паралимпийского комитета Канады Марк-Андре Фабьен со своей стороны сообщил, что «значительная работа уже ведется», и целью начального этапа проекта является «изучение всех возможностей для проведения успешных Игр».

Оттава, Иван Бабурин

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