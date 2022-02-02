Состоялась заключительная репетиция открытия зимних Олимпийских игр-2022

В Пекине на Национальном стадионе КНР «Птичье гнездо» в среду, 2 февраля, состоялась пятая и заключительная репетиция церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года, – сообщает Синьхуа.

Генеральная репетиция была открыта для того, чтобы сотрудники Олимпийской вещательной службы, работники вещательных компаний со всего мира, обладающие правами на трансляцию, а также представители СМИ могли получить наиболее полное представление о церемонии и в день старта Олимпиады 4 февраля «в полном объеме представить всему миру экономную, безопасную и яркую церемонию открытия Олимпийских игр».

Глава отдела оргкомитета Игр по вопросам проведения церемоний открытия и закрытия Чан Юй заявил, что «4 февраля церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине будет транслироваться в прямом эфире на весь мир, и миллиарды зрителей будут вместе наслаждаться и смотреть ее, поэтому работа по организации трансляции очень важна».

Как стало известно, с учетом погодных факторов и противоэпидемических мер на церемонии открытия будут совмещены художественные выступления и торжественная часть.

«Объединяя концепции научно-технических инноваций, низкоуглеродного развития, защиты окружающей среды, спорта и здоровья, организаторы постараются передать ощущение торжественности и продемонстрировать красоту природы, человеческой культуры и спорта», – сообщает Синьхуа.

Пекин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»