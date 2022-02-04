Сборная России выиграла у Украины в полуфинале ЧЕ по футзалу

В Амстердаме на арене «Зигго Дом» закончился первый полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу. Россия обыграла сборную Украины со счетом 3:2.

Как сообщает сайт Чемпионат.сom, счет на 2-й минуте открыл игрок российской сборной Антон Соколов с передачи Сергея Абрамова. На 15-й минуте преимущество россиян удвоил Андрей Афанасьев. Спустя минуту украинец Евгений Серый сумел отыграть один мяч.

Во втором тайме на 31-й минуте Артем Ниязов третий раз поразил ворота сборной Украины.

Еще один мяч за украинцев забил Даниил Абакшин на 35-й минуте с передачи Петра Шотурмы.

За минуту до конца основного времени матча вратарь россиян Дмитрий Путилов отразил штрафной удар от капитана украинцев Петра Шотурмы.

В воскресенье, 6 февраля, в финале чемпионата Европы по мини-футболу сборная России сыграет с победителем пары Испания – Португалия. Второй полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу начнется в 22 часа по московскому времени.

Как сообщают СМИ, во время первого тайма фанаты сборной Украины выкрикивали националистические лозунги. Не исключено, что из-за поведения болельщиков к соперникам сборной России применят санкции.

Амстердам, Иван Бабурин

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