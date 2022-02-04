Олимпийским медалистам в Пекине будут дарить букеты из вязаных цветов

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине победителям состязаний будут дарить вязаные из шерсти цветы. Всего сделан 1251 такой шерстяной букет из 16 731 цветов, – пишет китайское издание Zhihu.

Издание пишет, что букеты сделаны в традиционной шанхайской технике вязания. Такой подарок состоит из семи различных шерстяных цветов, включая розы, лилии, османтус и зеленые оливки. Каждый цветок был сделан вручную.

«Чтобы сплести лепесток розы, требуется 20 минут. Роза состоит из десяти лепестков, трех листьев и одного стебля. На одну розу мастер потратил не менее пяти часов. Поэтому на полное изготовление букета потребовалось 35 часов. На вязание всех букетов ушло почти 50 тысяч часов», – рассказала автор олимпийских букетов, хранительница традиций шанхайской техники вязания из шерсти 70-летняя Ли Мэйли.

Пекин, Иван Бабурин

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