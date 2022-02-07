Медики нашли Covid-19 у 11 участников ОИ, включая американского фигуриста

Медики за сутки выявили коронавирус у 11 человек, связанных с Олимпиадой в Пекине. Тесты были положительными у семи спортсменов и членов делегаций, включая американского фигуриста Винсента Чжоу.

Организаторы проводят ПЦР-тестирование как по прилету новых участников, так и в Олимпийской деревне. За минувшие сутки в Пекин прибыли 65 спортсменов и официальных лиц и 77 представителей «других заинтересованных сторон», сообщили в оргкомитете Олимпиады.

Спортсменов повторно проверят на коронавирус, чтобы убедиться, могут ли они принимать участие в соревнованиях. Если тесты окажутся вновь положительными, сборные лишатся возможности допустить спортсменов к борьбе за медали.

Соревнования по фигурному катанию среди мужчин начнутся 8 февраля. Если к этому моменту не подтвердится, что тест Винсента Чжоу был ложно положительным, американец не сможет выступить с короткой программой.

На 6 февраля в континентальной части Китая выявили 45 новых случаев Covid-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. Из них 37 зарегистрированы в Гуанси-Чжуанском автономном районе, три – в Пекине, четыре – в провинции Гуандун, один – в городе Тяньцзинь.

Руководство Пекина и организаторы Игр заверили, что проведение Олимпиады не скажется на эпидемиологической обстановке в столице. Все волонтеры и сотрудники, причастные к проведению Игр работают в «замкнутом цикле» и не контактируют с посторонними.

Пекин, Наталья Рязанова

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