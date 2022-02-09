Медальную церемонию фигуристов на ОИ перенесли из-за допинг-теста Валиевой

Церемонию вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой, – сообщает портал Inside the Games.

Сообщается, что 15-летняя российская фигуристка сдала тест еще до Игр в Пекине. По Всемирному антидопинговому кодексу спортсменка подпадает под статус «защищенной персоны» – он присваивается спортсменам, не достигшим 16 лет на момент нарушения антидопинговых правил, и их нельзя признавать виновными.

По информации Inside the Games, сейчас идут консультации между несколькими юридическими сторонами. Ожидается, что переговоры растянутся как минимум до четверга, 10 февраля. В случае если Валиева будет признана виновной, ее наказание, вероятно, будет не таким жестким из-за возраста. В то же время будет тщательна изучена роль ее команды в этом деле.

В свою очередь МАТЧ ТВ сообщает, что минспорта России считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине.

«Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики», – сообщили в министерстве спорта РФ.

Со своей стороны издание Спорт-Экспресс со ссылкой на собственные источники сообщает, что «запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем».

Отметим, что Камила Валиева должна принять участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. Короткая программа пройдет 15 февраля, произвольная – 17 февраля.

Пекин, Иван Бабурин

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