В Татарстане планируют создать Всемирную исламскую хоккейную лигу

Вице-президент Федерации хоккея Татарстана Андрей Рябов в понедельник, 14 февраля, сообщил, что в республике собираются создать Всемирную исламскую хоккейную лигу, – сообщает портал ИА «Татар-информ».

Как сообщает издание, Рябов заявил, что о создании лиги в данный момент ведутся переговоры с 20 государствами, а также о том, что неоднократно слышал о желании мусульман из разных стран участвовать в подобном проекте и о том, что в этом вопросе много энтузиазма, но «тяжело с конкретикой».

«У меня уже есть стартовые документы, даже проект устава», – заявил вице-президент Федерации хоккея Татарстана

Спортивный функционер также отметил, что проект сталкивается с финансовыми проблемами потому, что хоккей является довольно дорогим видом спорта. В этой связи «взваливать» затраты по организации турниров только на регион было бы «неправильно».

«Организовать лигу не проблема – хоккейной инфраструктуры в Татарстане хватит для проведения турнира, но упираемся в вопросы финансирования», – заявил Андрей Рябов.

Казань, Иван Бабурин

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