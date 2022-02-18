В МОК решают вопрос об участии в Олимпиаде несовершеннолетних спортсменов

Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции 18 февраля сообщил, что исполнительный комитет МОК приступил к принятию решения по участию в Олимпиаде спортсменов, не достигших совершеннолетнего возраста, – сообщают СМИ.

«Исполком МОК задумался о том, что в соревнованиях для взрослых участвуют несовершеннолетние. Это обстоятельство требует тщательного обсуждения и консультаций», – сообщил журналистам Бах.

Томас Бах также сказал, что к обсуждению вопроса необходимо подключить Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и международные и национальные федерации по видам спорта. Решение по увеличению минимального возраста для участия в Играх, по мнению Баха, должны принимать представители федераций.

Напомним, что в центре внимания возраст спортсменов-участников Игр оказался после допингового скандала, связанного с несовершеннолетней российской фигуристкой Камилой Валиевой. Спортсменка была временно отстранена от соревнований. Позже фигуристка была допущена до индивидуальных выступлений.

Пекин, Иван Бабурин

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