Российские гимнастки отказались выступать в Киеве

Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова вво вторник 22 февраля, сообщила, что сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе серии Гран-при, который должен пройти в Киеве, – сообщает ТАСС.

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», – заявила Винер-Усманова.

Этап Гран-при в Киеве должен пройти 14-15 марта.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, президент России сразу после телеобращения к соотечественникам подписал указы о признании независимости республик.

Москва, Иван Бабурин

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