В Екатеринбурге отменен саммит «Спорт-Аккорд»

Исполнительный комитет Всемирного объединения международных спортивных федераций «Спорт-Аккорд» отменил саммит спорта и бизнеса в Екатеринбурге, – сообщается на сайте организации.

В заявлении говорится: «Исполком объединения «Спорт-Аккорд» собрался сегодня и единогласно принял решение отменить всемирный саммит спорта и бизнеса в Екатеринбурге».

Мероприятие было запланировано на 15-20 мая 2022 года.

Напомним, что Россия уже дважды проводила саммиты «Спорт-Аккорд» – в Петербурге в 2013 году и в Сочи в 2015-м.

Отметим, что Екатеринбург должен был принять саммит еще в мае прошлого года. Но массовое международное мероприятие пришлось отменить из-за пандемии.

Планировалось, что делегация ассоциации «Спорт-Аккорд» приедет в Екатеринбург в начале марта с заключительным инспекционным визитом в преддверии Всемирного саммита спорта и бизнеса.

Москва, Иван Бабурин

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