Роман Абрамович передаст контроль над «Челси» попечительскому совету

Известный миллиардер Роман Абрамович, владелец британского клуба «Челси» заявил, что решил передать его попечительскому совету, – сообщает ресурс Minval.az.

«Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о клубе. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», – заявил Абрамович.

Лондон, Иван Бабурин

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