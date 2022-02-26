Роман Абрамович передаст контроль над «Челси» попечительскому совету

Известный миллиардер Роман Абрамович, владелец британского клуба «Челси» заявил, что решил передать его попечительскому совету, – сообщает ресурс Minval.az.
«Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о клубе. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», – заявил Абрамович.
Лондон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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