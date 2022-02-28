FIFA и UEFA отстранили российские клубы и сборные от всех турниров

Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решили отстранить российские клубы и сборные от участия во всех турнирах, – сообщается на сайте UEFA.

В сообщении организации говорится: «Все российские клубы и национальные команды отстранены от участия как в соревнованиях FIFA, так и UEFA до дальнейшего уведомления».

В сообщении UEFA также отмечается, что главы двух организаций надеются на значительное и быстрое улучшение ситуации на Украине, «чтобы футбол снова стал вектором единства и мира между людьми».

Следует отметить, что сегодня же, в понедельник, 28 февраля, UEFA принял решение о прекращении сотрудничества с ПАО «Газпром».

Сообщается, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов, соревнования национальных сборных и чемпионат Европы 2024 года.

Отметим, что ранее контракт с «Газпромом» разорвал немецкий футбольный клуб «Шальке».

Берн, Иван Бабурин

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