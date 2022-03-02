Абрамович продает «Челси»: новым владельцем клуба может стать швейцарский миллиардер

Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс сообщил о поступившем ему предложении от российского бизнесмена Романа Арбамовича о покупке «Челси». Как отметил Висс, Абрамович просит слишком много денег. Он решил подождать с ответом несколько дней.

«Абрамович пытается продать свои виллы в Англии. Он также хочет поскорее избавиться от «Челси». 1 марта я и еще трое человек получили предложение купить «Челси» от Абрамовича», – сказал Висс в интервью изданию Blick (цитата по сайту «Чемпионат»).

По словам Висса, он намерен подождать четыре-пять дней. «Сейчас Абрамович просит слишком много денег. «Челси» должен ему 2 млрд фунтов стерлингов, но у клуба нет денег. Это означает, что тот, кто покупает «Челси», должен будет компенсировать эту сумму Абрамовичу», – отметил миллиардер. «На данный момент мы не знаем точную цену продажи», – добавил он. При этом бизнесмен допустил сделку по покупке «Челси» вместе с партнерами.

«Сначала нужно изучить общие условия. Точно могу сказать, что не буду делать что-то подобное в одиночку. Если куплю «Челси», то с консорциумом, состоящим из шести-семи инвесторов», – заявил Висс.

Ранее сегодня депутат британского парламента от Лейбористской партии и глава парламентского комитета по стандартам Крис Брайант заявил, что Роман Абрамович спешно продает недвижимость в Великобритании, чтобы избежать санкций, передает Bloomberg. «Он боится санкций, поэтому уже завтра собирается продать свой дом и одну квартиру», – утверждает Брайант.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал управление «Челси» его попечительскому совету.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»