Паралимпиада-2022: принято решение об участии россиян и белорусов

Представители России и Белоруссии смогут принять участие в Паралимпийских Играх в Пекине в нейтральном статусе. Такое решение принял Международный паралимпийский комитет (МПК).

Как говорится в сообщении организации, российские и белорусские спортсмены смогут выступить на соревнованиях под паралимпийским флагом, и их результаты не будут включаться в медальную таблицу.

МПК также заявил, что не будет проводить мероприятий в России или Белоруссии «до дальнейшего уведомления». Причиной для этого стали события на Украине.

Паралимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

Москва, Светлана Антонова

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