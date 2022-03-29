IBU приостановил членство Союза биатлонистов России. «Абсолютное безумие», – ответили в Госдуме

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) приостановил членство российской и белорусской федераций в организации из-за ситуации на Украине.

«Исполнительный комитет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность национальных федераций России (Союз биатлонистов России) и Белоруссии (Белорусская федерация биатлона) с немедленным вступлением в силу», – говорится в сообщении.

В IBU подчеркнули, что будут «очень внимательно следить за развитием этой ситуации и пересмотрят это решение в случае изменения обстоятельств».

«Решение также должно быть рассмотрено Конгрессом IBU 2022 года на его заседании 15-19 сентября 2022 года, если оно не будет отменено Исполнительным комитетом IBU ранее», – отмечается в пресс-релизе организации (цитата по «Интерфаксу).

Ранее российских и белорусских биатлонистов лишили права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. В ответ на это спортсмены обеих стран отказались от участия в соревнованиях под эгидой IBU. В СБР заявили о намерении оспорить решение о нейтральном статусе биатлонистов в CAS.

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал решение IBU «абсолютно безумным», отметив, что «все это… происходит под давлением МОК и спонсоров, которые их финансируют», сообщает sport24.ru.

По оценке депутата, «это бестолковое решение негативно повлияет на развитие всего мирового биатлона – россияне и белорусы всегда создавали конкуренцию в биатлоне, а они себя решают наших спортсменов». «Без сборной России мировой биатлон будет неполноценным и блеклым», – убежден он.

«Международная федерация биатлонистов должна заниматься только развитием спорта, а не лезть в политику и устраивать скандалы. Я уверен, что данное решение и в целом отстранение наших спортсменов нужно оспаривать в суде. Да, последние решения CAS доказали, что их организация – ангажированная и устаревшая. Но свое слово нам нужно сказать, предоставив весомые аргументы», – подчеркнул Свищев.

МОК после начала российской спецоперации на Украине рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных турниров. Этому призыву последовали практические все международные спортивные федерации. Санкционному давлению подверглись российские спортивные клубы. Намеченные в России соревнования были отменены или перенесены в другие страны.

Москва, Наталья Петрова

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