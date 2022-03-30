Министр спорта выступил за ограничение зарплат спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин считает целесообразным ввести лимит размера заработной платы для атлетов в командных видах спорта. Об этом глава Минспорта заявил в рамках проходящего в Москве форума Sport Forum Live 2022.

«Потолок зарплат в этих сложных условиях поможет понять нашим лучшим спортсменам, что нужно быть поскромнее и не ориентироваться на западных спортсменов. Нужно установить минимальную зарплату, а остальные доходы можно платить в качестве премиальных. Например, за забитые голы и результат. Это будет существенная экономия», – приводит слова Матыцина «Спорт-Экспресс».

Кроме того, по мнению министра, уход легионеров дает шанс российским спортсменам проявить себя.

«Любой вид спорта возьми – везде есть плеяды тренеров-легенд. Нам нужно принять концепцию, ориентированную на внутрироссийский спорт. Шанс нам дали, теперь от нас все зависит», – заключил Матыцин.

Москва, Зоя Осколкова

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