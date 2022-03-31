Великобритания требует от российских и белорусских спортсменов письменно отказаться от своих стран

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон в четверг, 31 марта, заявил, что российские и белорусские спортсмены должны письменно отказаться от финансовой поддержки своих стран, – сообщает британское издание The Sun.

Озвучивая правила допуска для теннисистов из России и Белоруссии на Уимблдонский теннисный турнир, Хаддлстон заявил: «Нам нужны твердые гарантии того, что спортсмены не будут выступать с заявлениями в поддержку Владимира Путина, России или Белоруссии».

Министр спорта Великобритании также заявил, что российские спортсмены могут участвовать в спортивных соревнованиях проводимых на территории Великобритании в нейтральном статусе, но при этом они должны представить письменные доказательства, что они не получают никакой финансовой поддержки от России или Белоруссии.

Следует напомнить, что в феврале текущего года Даниил Медведев вышел на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Лондон, Иван Бабурин

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