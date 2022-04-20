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Среда, 20 апреля 2022, 11:08 мск

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СМИ: российским теннисистам запретят участвовать в Уимблдоне

Фото: pixabay.com

Российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне в этом году из-за военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание Sportico.

Отмечается, что запрет на участие российских спортсменов не позволит второй ракетке мира Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву, занимающему восьмое место, участвовать в мужской жеребьевке. В турнире не будет выступать и Анастасия Павлюченкова, которая занимает 15-е место в женском рейтинге.

Также сообщается, что организаторы турнира еще не приняли решение в отношении белорусских теннисистов.

На прошлой неделе глава AELTC Скотт Ллойд заявил, что решение по допуску российских и белорусских спортсменов еще не принято, напоминает РИА «Новости». Сегодня, 20 апреля, стало известно, что организаторы Уимблдона проведут пресс-конференцию 26 апреля, на которой могут сообщить о решении относительно участия россиян в турнире.

В настоящее время российские и белорусские теннисисты могут выступать на турнирах под эгидой ATP и WTA в нейтральном статусе. Таким образом, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) может стать первой теннисной организацией, которая не допустит россиян к соревнованиям.

Уимблдонский теннисный турнир, один из четырех турниров «Большого шлема», пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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