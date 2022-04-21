«Это сумасшествие»: Джокович оценил решение о недопуске российских теннисистов на Уимблдон

Первая ракетка мира Новак Джокович счел сумасшедшим решение организаторов Уимблдона отстранить от участия в турнире российских и белорусских теннисистов. Об этом он заявил на пресс-конференции на турнире ATP-250 в Белграде.

Сербский Теннисист отметил, что будучи «ребенком войны» всегда будет осуждать боевые действия, однако политика не должна вмешиваться в спорт.

«Все мы знаем, что случилось в Сербии в 1999 году, я знаю, какую эмоциональную травму это может оставить. Тем не менее, я не могу поддержать решение организаторов турнира в Уимблдоне, мне кажется, оно сумасшедшее», – цитирует Джоковича ТАСС.

Спортсмен заявил, что теннисисты не имеют к военным действиям никакого отношения. «Когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам», – подчеркнул он.

Накануне организаторы Уимблдона объявили о решении не допускать российских и белорусских теннисистов к участию в турнире из-за военной спецоперации на Украине.

В Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) назвали принятое решение несправедливым, которое негативно отразится на дальнейших соревнованиях. Женская теннисная ассоциация (WTA) выразила разочарование отстранением российских теннисисток.

В настоящее время российские и белорусские теннисисты могут выступать на турнирах под эгидой ATP и WTA в нейтральном статусе.

Уимблдонский теннисный турнир, один из четырех турниров «Большого шлема», состоится с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.

Москва, Наталья Петрова

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