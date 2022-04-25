ISU отобрал у России этап серии Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил российский этап серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23 (Rostelecom Cup). Об этом сообщается на сайте организации. Соревнования должны были пройти 25-27 ноября.

«До особого распоряжения международные соревнования в России и Белоруссия не проводятся. Следовательно, Кубок Ростелекома-2022 по фигурному катанию не будет включен в серию Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2022/23», – говорится в сообщении.

Совет ISU продолжит внимательно следить за ситуацией в Украине и будет принимать решения, исходя из ее развития, добавили в организации.

Российские и белорусские фигуристы были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU еще в марте, после начала военной операции России на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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