В России на четверть сократилось число посетителей спортзалов

В прошлом году количество россиян, систематически посещающих фитнес-клубы и спортивные секции, уменьшилось на 26,2%, или на 5,1 млн человек. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики основывались на данных Росстата. В 2021 году население России стало уделять спорту меньше внимания, чем в первый год пандемии. Сократилось количество тех, кто занимался спортом самостоятельно – дома или на улице – с 23,6% до 21%, и тех, кто системно посещает залы и секции, – с 14,3% до 10,6%. Доля любителей интеллектуальных видов спорта в 2021 году также просела – до 4,3% с 5,1% годом ранее.

Больше всего посетителей не досчитались спортклубы Калмыкии (-81,7%), Республики Алтай (-75,6%), Калининградской области (-66,7%), Марий Эл (-62,4%), Орловской области (-60,6%), Пензенской области (-59,9%), Дагестана (-52,5%), Мордовии (-51,5%), Тывы (-51,3%), а также Приморского края (-50,5%).

«На самостоятельные тренировки стали выходить на 11,5%, или 3,7 млн человек меньше, чем годом ранее – порядка 28,5 млн. Таким образом, всплеск интереса к занятиям спортом в 2020 году, произошедший в ответ на вынужденные карантинные ограничения, в 2021 году постепенно сошел на нет по мере восстановления социальных коммуникаций, открытия сферы развлечений и возрождения туризма, – поясняет президент FinExpertiza Елена Трубникова. – Если в разгар пандемии жизнь людей была более локализованной и сильнее привязывалась к району проживания, то после снятия ограничений появилось больше свободы перемещения и разнообразия в выборе досуга».

Москва, Зоя Осколкова

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