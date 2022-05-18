WADA рассмотрит вопрос о восстановлении прав РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ближайшее время рассмотрит вопрос о восстановлении прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС.

Заседание исполкома WADA пройдет 18 мая, совета учредителей – 19 мая. Будет дана оценка новому отчету о соблюдении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года, согласно которому РУСАДА было лишено статуса соответствия.

От этого будет зависеть, как долго российским спортсменам еще находиться под санкциями, введенными в связи с делом о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год.

Статус РУСАДА может быть восстановлен при выполнении ряда условий, среди который оплата штрафов и обеспечение независимой работы организации.

Москва, Зоя Осколкова

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