Тренер волейбольной команды дисквалифицирован за расистские высказывания

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронковв четверг, 19 мая, решением дисциплинарной комиссией Всероссийской федерации волейбола ВФВ был дисквалифицирован на два года за то, что во время решающего матча финальной серии чемпионата России назвал обезьяной волейболистку клуба «Уралочка-НТМК» Аиламу Монталво.



В решении дисциплинарной комиссии говорится: «Дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным применить к Воронкову А.Г. санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет».

«При рассмотрении дела члены дисциплинарной комиссии проанализировали видеозаписи игры, выслушали мнения сторон, независимых экспертов, а также приняли во внимание широкий общественный резонанс со стороны прессы, государственных и общественных деятелей. Комиссия признала Воронкова «виновным в совершении дисциплинарного нарушения, выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника», – говорится в сообщении Всероссийской федерации волейбола ВФВ.



Напомним, что тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков сделал оскорбительное высказывание в адрес волейболистки «Уралочки-НТМК» Аиламы Монталво. Сама спортсменка заявила, что не будет опускаться до его уровня.



Москва, Иван Бабурин

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