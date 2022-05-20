«Локомотив» извинился за поведение тренера, оскорбившего волейболистку: «Фраза не преследовала цели обидеть или унизить»

Волейбольный клуб «Локомотив» спустя неделю после инцидента в финале Суперлиги странным образом извинился перед волейболисткой «Уралочки» Аиламе Сесе Монталво, которую оскорбил тренер калининградской команды Андрей Воронков. «Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации. Об этом свидетельствует и то, что в составе нашей команды на протяжении четырех лет ее существования играли представители разных государств и национальностей, в том числе волейболистки из Германии, Кубы, Польши, Сербии, Голландии», – сказали в пресс-службе клуба.

Там объяснили, что тянули с заявлением, поскольку ждали решения дисциплинарной комиссии. Она, напомним, дисквалифицировала тренера на два года. Сам Воронков так и не извинился перед Аиламе. Заявление клуба, впрочем, тоже оказалось несколько странным. «Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны», – заявили в «Локомотиве».

Напомним, Аиламе Сесе Монталво покинула «Уралочку» по окончании сезона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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