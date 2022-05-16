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Понедельник, 16 мая 2022, 14:37 мск

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Волейболистка из «Уралочки», угодившая в расистский скандал, покидает клуб

Кубинская волейболистка Айлама Сесе, оказавшаяся недавно в центре расистского скандала, покидает «Уралочку». Она возвращается на Остров свободы.

«Спасибо «Уралочке» за возможность выступать за этот прекрасный клуб, девчонкам – за все моменты, которые мы прожили вместе, а болельщикам за то, что они всегда поддерживали нас. Я вас никогда не забуду, вы навсегда в моем сердце», – написала спортсменка в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Напомним, на прошлой неделе во время финального матча между «Уралочкой» и «Локомотивом» тренер команды из Калининграда Андрей Воронков назвал Айламу «обезьяной», его слова попали в эфир трансляции матча, с ситуацией сейчас разбирается дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола, Воронков перед спортсменкой так и не извинился, а сама она заявила, что не будет «отвечать злом на зло» и «не опустится до уровня таких высказываний».

Екатеринбург, Елена Сычева

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