Тренер «Локомотива» обозвал волейболистку «Уралочки» обезьяной (ВИДЕО)

Скандал произошел во время вчерашнего волейбольного матча между «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК». Тренер калининградской команды Андрей Воронков назвал чернокожую нападающую из Екатеринбурга обезьяной. «Уралочка» требует извинений.

Инцидент произошел на матче чемпионата России по волейболу, который проходил вчера вечером в Калининграде. Во время разбора ошибок со своей командой тренер калининградского «Локомотива» обозвал нападающую «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво обезьяной. Этот момент попал на видео, его опубликовала екатеринбургская команда в своих соцсетях.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» – кричит на видео Воронков.

Уральская команда требует от тренера из Калининграда извинений.

Добавим, что в ходе вчерашнего матча «Уралочка-НТМК» уступила соперникам, сыграв со счетом 3:2 (25:21; 25:20; 26:28; 20:25; 15:7). Волейболистки стали серебряными призерами чемпионами России, а «Локомотив» взял золото.

Видео со страницы волейбольного клуба «Уралочка» во «ВКонтакте»

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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