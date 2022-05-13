Дисциплинарный комитет ВФВ рассмотрит дело тренера Воронкова, обозвавшего волейболистку «Уралочки» обезьяной

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассмотрит высказывания тренера команды «Локомотив» Андрея Воронкова, который назвал нападающую «Уралочки НТМК» обезьяной. Его слова попали в эфир трансляции финального матча чемпионата России.

«В настоящий момент мы ждем позицию со стороны клубов, спортсменов и тренера. Безусловно, данный инцидент будет рассмотрен на дисциплинарной комиссии ВФВ в ближайшее время», – сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко в телеграм-канале спортивной федерации.

Как ранее писал «Новый День», Воронков во время тайм-аута подозвал Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Он имел в виду темнокожую кубинку Аиламу Сесе Монталво, которая играет за «Уралочку».

Руководство свердловского клуба требует от Воронкова принести публичные извинения. «Позиция «Уралочки» предельно понятна. Мы считаем, что Андрей Воронков должен также публично на всю страну, как он сделал это во время тайм-аута финального матча, извиниться перед Айламой. Думаю, ВФВ должна обязательно рассмотреть этот момент и сделать какое-то дисциплинарное наказание», – сообщила генеральный директор волейбольного клуба «Уралочка» Валентина Огиенко в беседе с корреспондентом издания «Чемпионат».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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