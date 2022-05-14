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Суббота, 14 мая 2022, 17:59 мск

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Кубинская волейболистка ответила на расистское высказывание тренера «Локомотива»

Волейболистка «Уралочки» Айлама Сесе Монтальво ответила на оскорбительную реплику главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова. По словам кубинской спортсменки, выступающей за уральскую команду, о расистском высказывании она узнала на праздничном ужине от одного из фанатов. Она пересмотрела видео, на котором отчетливо слышно, как тренер называет ее «обезьяной».

«Я знаю, кто я, какой у меня цвет кожи, и я горжусь этим. Я не стыжусь этого. Я люблю людей за то, что у них в сердцах, а не из-за цвета кожи, национальности или чего-то ещё. Меня совершенно не задели его слова обо мне, потому что проблема заключается в том, что человек в погоне за результатом потерял контроль над своим ненасытным эго и оскорбил другого человека. Это лишь демонстрирует отсутствие у него базовых моральных ценностей и профессионализма», – написала она в соцсетях. Спортсменка отметила, что не хочет отвечать злом на зло и не опустится до уровня таких высказываний. «Я удовлетворённо констатирую, что слова этого господина не заставили меня остановиться и перестать выполнять свою работу. Я победила его в этом финале морально. Этим сообщением я делаю это снова. Наконец, я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, которые заняли твёрдую позицию по данному вопросу, моих товарищей по команде и тренеров за поддержку, а также всех, кто написал мне», – добавила она.

Напомним, спортивный скандал разразился из-за некорректного поведения Воронкова на матче чемпионата России по волейболу. Во время разбора ошибок со своей командой тренер калининградского «Локомотива» обозвал нападающую «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво обезьяной. Этот момент попал на видео, его опубликовала екатеринбургская команда в своих соцсетях. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» – кричит на видео Воронков.

Екатеринбург, Марина Иванова

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