Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в ЧМ-2023 по хоккею

Международная федерация хоккея (ИИХФ) запретила сборным России и Белоруссии участвовать в чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ИИХФ.

Отметим, что из-за ситуации на Украине команды РФ и Белоруссии лишились права участия в проходящем в настоящий момент ЧМ по хоккею в Финляндии.

Сегодня также было объявлено, что ЧМ-2023 пройдет в Латвии и Финляндии вместо Санкт-Петербурга. Мировое первенство примут Рига и Тампере.

Кроме того, конгресс ИИХФ принял решение о проведении молодежного ЧМ-2023 в Канаде. Изначально матчи должен быть принять Новосибирск.

Москва, Наталья Петрова

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